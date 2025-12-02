Torino, Baroni a rischio? Cairo chiarisce la posizione del club

Non tira una bella aria in casa del Torino, reduce da due ko consecutivi che avrebbero portato la società a mettere in discussione il futuro di Baroni

Il Torino ha incassato due ko consecutivi al rientro dalla sosta per le Nazionali, l'ultimo maturato contro il Lecce. Il clima in casa granata non è dei migliori, anche i tifosi si sono allontanati non soddisfatti dell'approccio e dell'atteggiamento della squadra. Una situazione delicata che avrebbe portato la società a riflettere sul futuro di Marco Baroni.

In caso di ko anche contro il Milan, il futuro dell'ex allenatore della Lazio potrebbe essere a rischio. Sull'argomento, ai microfoni di Sky Sport, si è esposto il presidente Cairo: "Il Torino aveva fatto cinque clean sheet, giocato e vinto partite impegnative come Roma, Juventus e Napoli, insomma avevamo fatto dei buoni risultati. Al rientro dalla sosta invece siamo incappati in due sconfitte, è inspiegabile".

E poi, ha aggiunto: "Non mi spiego a volte certi momenti di totale appannamento come contro il Como. Dobbiamo lavorarci bene in questi giorni, ma sono fiducioso che Baroni possa trovare la quadra".

