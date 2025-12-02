Lazio, Zaccagni multato dopo il Milan: ecco il motivo
Tre ammonizioni per la Lazio dopo l'ultima gara contro il Milan. Nel referto pubblicato dal Giudice Sportivo sono state confermate le sanzioni per Mattia Zaccagni, Alessio Romagnoli e Luca Pellegrini.
02.12.2025 16:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il capitano biancoceleste, al terzo giallo in stagione, è stato anche multato di mille e cinquecento euro: "sanzione aggravata perché capitano della squadra per proteste nei confronti degli ufficiali di gara", si legge.
Seconda ammonizione del campionato, invece, per Romagnoli; la prima per Pellegrini, entrambe "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".
