Rossi poteva giocare alla Lazio: ecco il retroscena

Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Generoso Rossi. L'ex portiere di Siena e Palermo ha raccontato un retroscena relativo alla sua carriera, in cui ha dovuto superare anche una squalifica legata alle scommesse.

In passato è stato vicino a firmare per la Lazio. Di seguito le sue parole: "Ero un pesce piccolo e me lo misero in quel posto. Mi hanno bruciato una carriera che prometteva bene. Ero di proprietà del Palermo. Senza quella squalifica sarei andato alla Lazio a giocarmela con Peruzzi".

"Scommettevo, ma non sulla mia squadra. Scommettevo sulla Serie C, ma non potevo farlo. Non mi sono mai venduto una partita, come altri che invece giocano ancora. Uno di questi è Masiello, ma penso anche a Fagioli. Io li avrei radiati tutti".