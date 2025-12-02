Lazio, il rigore di Pavlovic? Sarri ha un consiglio per l'AIA
Il tocco con il gomito di Pavlovic ha scatenato giorni di polemiche dopo il triplice fischio di Collu in Milan-Lazio. Polemiche che la spiegazione del designatore Rocchi non ha di certo aiutato a placare. I tifosi biancocelesti pretendevano il calcio di rigore per l'intervento del difensore serbo sulla conclusione di Romagnoli, non punito dal fischietto sardo per un presunto fallo di Marusic in area.
Sull'episodio e, più in generale, sulle condizioni in cui gli arbitri devono prendere una scelta, si è espresso il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri che ha consigliato di far spostare, lontano dalle panchine, il monitor del VAR in modo da far prendere le decisioni agli arbitri con maggior serenità.
"Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sulla prossima partita, senza crearsi alibi di arbitraggi. Piuttosto, mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto. Rivalsa? Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa".