Lazio | Nigeria, Dele-Bashiru pre convocato per la Coppa d'Africa
02.12.2025 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina l'inizio della Coppa d'Africa. La Lazio è spettatrice interessata, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Dele-Bashiru.
In vista del ritiro, il ct della Nigeria Eric Chelle ha pubblicato la lista dei pre-convocati, in cui è presente proprio il centrocampista biancoceleste, appena reinserito in lista dal club al posto di Hysaj.
Di seguito il post e l'elenco di tutti i nomi.