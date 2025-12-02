Lazio | Nigeria, Dele-Bashiru pre convocato per la Coppa d'Africa

02.12.2025 16:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Si avvicina l'inizio della Coppa d'Africa. La Lazio è spettatrice interessata, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Dele-Bashiru.

In vista del ritiro, il ct della Nigeria Eric Chelle ha pubblicato la lista dei pre-convocati, in cui è presente proprio il centrocampista biancoceleste, appena reinserito in lista dal club al posto di Hysaj.

Di seguito il post e l'elenco di tutti i nomi.