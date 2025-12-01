De Laurentiis contro Dazn: "Ci sono commentatori filo-romanisti..."
De Laurentiis senza freni. Il presidente del Napoli è intervenuto ai microfoni di SkySport durante il Gran Galà del Calcio che si è tenuto a Milano.
01.12.2025 22:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
De Laurentiis senza freni. Il presidente del Napoli è intervenuto ai microfoni di SkySport durante il Gran Galà del Calcio che si è tenuto a Milano.
In diretta nazionale il patron azzurro ha attaccato il lavoro dell'emittente televisiva Dazn, che secondo lui ha dei commentatori 'filo-romanisti'. Di seguito le sue parole.
“Dazn l’anno prossimo vediamo se ci abbandonerà come ha abbandonato la Francia. Lavorano benissimo? Beh, lavorano benissimo, quando hanno dei commentatori filo-romanisti allora non lavorano benissimo. Va bene, godiamoci il premio, non facciamo inca**are nessuno, facciamo gli italiani”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.