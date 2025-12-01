Lazio, Artistico torna a segnare: lo Spezia batte la Sampdoria
Lo Spezia torna a vincere. Contro la Sampdoria i bianconeri hanno ritrovato i tre punti che mancavano da un mese: l'ultimo successo era avvenuto il 25 ottobre contro l'Avellino.
Decisiva la rete di Gabriele Artistico, centravanti arrivato in estate in prestito dalla Lazio. Il classe 2002 è tornato a giocare da titolare in Serie B dopo più di due mesi.
Al Picco ha realizzato il suo secondo gol stagionale, il primo in serie cadetta. L'altro l'aveva segnato sempre alla Sampdoria, ma in Coppa Italia, ad agosto.
