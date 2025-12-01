Milan - Lazio, Marelli: "Collu ha difeso il Var. Mi auguravo..."

Nel corso di 'Fuoriclasse', la trasmissione in onda su Dazn di Diletta Leotta, il commentatore tecnico arbitrale Luca Marelli è tornato a parlare del rigore negato alla Lazio nella sconfitta contro il Milan per il tocco di mano di Pavlovic. L'arbitro Collu, infatti, ha segnalato un fallo di Marusic proprio sul difensore rossonero. Di seguito la sua spiegazione.

"La realtà è che si è arrivati alla decisione corretta seguendo la via sbagliata. Il rigore non va assegnato per una serie di motivi: il primo è che la distanza è veramente minima tra il calciante e il difendente; il secondo è che il braccio è fermo, non si allarga verso il pallone stesso; e Pavlovic si trova di spalle. Non c'è nemmeno un parametro che possa portare alla concessione del calcio di rigore".

"Quello che non va bene è l'On Field Review, che non avrebbe dovuto esserci, è un errore di Di Paolo al VAR richiamare l'arbitro perché non si tratta di calcio di rigore e non è un chiaro ed evidente errore. Non è un episodio dubbio. Il secondo errore è di Collu, che nella spiegazione poteva semplicemente limitarsi a dire che 'il giocatore numero 31 aveva toccato il pallone con il braccio, che però era in una posizione non punibile'".

"Invece ha voluto cercare una trattenuta da parte di Marusic su Pavlovic che non sta in piedi. Prima di tutto perché è una maglia tirata con Pavlovic abbracciato a Marusic, e sono contrasti che vediamo spesso in area di rigore. Non si può dire che Marusic commetta un'infrazione e Pavlovic no, si tratta di un semplice contatto a centro area come ce ne sono mille, bisogna semplicemente lasciar perdere. Questo poi dà la spola a chi vuole contestare questa decisione, che effettivamente è stata presa sulla base di un fallo che non c'è".

"Molto spesso si racconta che ci siano gelosie tra arbitri e VAR, ma non è così. C'è grande solidarietà. Probabilmente Collu ha cercato una giustificazione per una chiamata al VAR di Di Paolo cercando qualcosa che poteva non aver visto. Quando ho detto 'Mi auguro che non venga assegnato il calcio di rigore' non era per essere a favore di una squadra, ma solo perché speravo che venisse presa la decisione corretta guardando le immagini. Per fortuna è stata fatta la scelta giusta, ma purtroppo è stata presa la via sbagliata. Questo ha creato gran parte delle polemiche. Se non ci fosse stata la chiamata del VAR, il caso si sarebbe risolto in pochi secondi".