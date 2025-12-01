Coppa Italia, scelto l'arbitro di Lazio - Milan: la designazione
La designazione arbitrale completa del match tra Lazio e Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
01.12.2025 12:30 di Christian Gugliotta
Neanche il tempo di lasciar spegnere le polemiche divampate a seguito della sfida tra Milan e Lazio, che è già tempo di rivincita. All'Olimpico, infatti, i biancocelesti avranno la possibilità di riscattare la sconfitta maturata a San Siro, affrontando i rossoneri nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Ad arbitrare la gara sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, affiancato dagli assistenti Lo Cicero e De Giudici. Il IV Uomo sarà Doveri, mentre al Var Pezzuto sarà affiancato dall'Avar Aureliano. Questa la designazione completa:
Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Lo Cicero - De Giudici
IV Uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano