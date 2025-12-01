Calciomercato Lazio | Sarri chiede un numero dieci. E Luis Alberto...
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Le richieste di Sarri in vista del prossimo mercato invernale hanno uno scopo preciso: rendere la squadra più vicina alla composizione ideale che il mister ha in mente per poter proporre il suo calcio.
La Lazio ha bisogno di più tecnica. Dopo le sue dimissioni nel marzo del 2024 e dopo quelle di Tudor a giugno dello stesso anno, con Baroni la società aveva scelto una linea incentrata su più muscoli e meno tecnica. Oggi con il ritorno di Sarri vanno (ri)fatti due passi indietro per farne poi tre in avanti.
Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, Sarri non chiede solo un esterno d'attacco di qualità ma anche una mezzala offensiva. Un numero dieci, come Luis Alberto.
Lo stesso quotidiano definisce il ritorno dello spagnolo "un sogno proibito", non solo per motivi d'ingaggio, ma è proprio ciò che servirebbe a questa Lazio.