ULTIM'ORA - Addio a Nicola Pietrangeli: leggenda del tennis
01.12.2025 09:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
È un giorno triste per l'Italia dello sport e non solo. È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, icona del tennis azzurro, a cui ha dedicato tutta la vita scrivendo pagine memorabili di storia. Il classe 1933 era malato da tempo, ma questo non gli aveva impedito di seguire i successi dei suoi eredi in campo, commentando...
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio.