Milan - Lazio, Bergomi cita il precedente di Udinese - Bologna
Il tema della serata al Club su Sky Sport è l'analisi del rigore non dato da Collu alla Lazio nel recupero della partita contro il Milan. Tra gli ospiti ha detto la sua anche Beppe Bergomi, che si è soffermato anche sulla marcatura di Pavlovic.
Le sue parole: "Pavlovic marca male da difensore perché non guarda la palla, si mette dietro e lì non c'è mai fallo, secondo me la mano non è fuori sagoma. Il fallo non c'è, possiamo discutere sul fuori sagoma. Io non so quante partite abbia fatto in Serie A Collu, ma quella di ieri era una scelta che andava presa con personalità".
In conclusione il riferimento alla giornata precedente di campionato: "Per me quei tocchi di gomito non sono mai rigori, ma ne hanno dati tanti, sabato scorso ne hanno dato uno in Udinese - Bologna e noi ci comportiamo sempre in relazione a quello che succede la domenica prima".