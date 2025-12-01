Milan - Lazio, dubbio Florenzi: pesa la sceneggiata di Allegri?

Durante l'analisi del rigore non dato in Milan - Lazio al Club su Sky Sport Alessandro Florenzi si è chiesto quanto abbia pesato l'atteggiamento di Allegri

Nella puntata del Club su Sky Sport tra gli ospiti c'è anche l'ex calciatore di Milan e Roma Alessandro Florenzi. Nell'ampio spazio concesso all'analisi del comportamento dell'arbitro Collu nella non concessione del rigore per la Lazio contro il Milan, viene coinvolto anche lui con delle domande da parte di Fabio Caressa.

Caressa: "Se ti danno un rigore contro così ti arrabbi o no?".

Florenzi: "Si, certo, da calciatore mi arrabbio anche se è netto".

Caressa: "E se non te lo danno?".

Florenzi: "Se non me lo danno mi arrabbio uguale".

Poi Florenzi amplia l'analisi: "Rispetto a questo episodio ci stanno tanti puntini da unire. Che non ci sia fallo di Marusic è l'unica cosa su cui tutti siamo d'accordo. Io due cose mi chiedo, la prima è cosa si sono detti tra di loro Collu e il Var, la seconda è se abbia influito l'atteggiamento di Allegri in questa scelta".

In studio si fa riferimento al rigore fischiato sabato scorso in Udinese - Bologna per un braccio largo di Ehizibue girato di spalle su conclusione di Pobega, e Florenzi aggiunge: "Se l'esempio è quello di Udinese - Bologna allora quello di Milan - Lazio è rigore".