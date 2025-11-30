Milan - Lazio, un autentico disastro: l'analisi di Zazzaroni su Collu

Il direttore del Corriere dello Sport ha detto la sua in merito alla discussa decisione di Collu di non assegnare il rigore alla Lazio
30.11.2025 19:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Milan - Lazio, un autentico disastro: l'analisi di Zazzaroni su Collu

Anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato quanto accaduto nel finale di gara di San Siro tra Milan e Lazio.

In particolare ecco la sua analisi in merito all’episodio del calcio di rigore non assegnato alla Lazio: “Sapevo che prima o poi ci saremmo arrivati: con la sua spiegazione allo stadio Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile”.

“Se afferma che la posizione del braccio di Pavlovic non è congrua ha il dovere di concedere il rigore, ma se poi giustifica la mancata assegnazione inventandosi un fallo di Marusic che non c’è combina un autentico disastro arbitrale. A volte dare spiegazioni indebolisce, è la caverna della colpa”.

