Milan - Lazio, un autentico disastro: l'analisi di Zazzaroni su Collu
Anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato quanto accaduto nel finale di gara di San Siro tra Milan e Lazio.
In particolare ecco la sua analisi in merito all’episodio del calcio di rigore non assegnato alla Lazio: “Sapevo che prima o poi ci saremmo arrivati: con la sua spiegazione allo stadio Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile”.
“Se afferma che la posizione del braccio di Pavlovic non è congrua ha il dovere di concedere il rigore, ma se poi giustifica la mancata assegnazione inventandosi un fallo di Marusic che non c’è combina un autentico disastro arbitrale. A volte dare spiegazioni indebolisce, è la caverna della colpa”.
