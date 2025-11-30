Di Canio elogia Taylor: "È uno degli arbitri più bravi"
Paolo Di Canio ha elogiato Anthony Taylor, fischietto che arbitrò la controversa finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia.
30.11.2025 18:45 di Christian Gugliotta
Paolo Di Canio punge i tifosi giallorossi. L'ex giocatore della Lazio, ora opinionista per Sky Sport, è stato chiamato a commentare come seconda voce il derby di Londra tra Chelsea e Arsenal.
Durante il primo tempo, Di Canio ha tessuto le lodi dell'arbitro della sfida Anthony Taylor, fischietto inglese che finì al centro delle polemiche a seguito della direzione della finale di Europa League tra Roma e Siviglia.
L'ex attaccante ha affermato: "Parliamo di Taylor, uno degli arbitri più bravi e decisi. A me ricorda il nostro Collina, ma per il piglio con cui dialoga e si approccia a tutti i giocatori in una partita del genere". Chissà se i supporters giallorossi saranno d'accordo.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.