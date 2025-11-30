Milan, Allegri attacca: "Non metto pressione agli arbitri!"

Restano le polemiche per il rigore negato alla Lazio nell'ultima sconfitta contro il Milan. Dopo aver rivisto l'episodio al VAR, l'arbitro Collu ha assegnato un calcio di punizione ai rossoneri per un fallo di Marusic su Pavlovic.

Restano le polemiche per il rigore negato alla Lazio nell'ultima sconfitta contro il Milan. Dopo aver rivisto l'episodio al VAR, l'arbitro Collu ha assegnato un calcio di punizione ai rossoneri per un fallo di Marusic su Pavlovic, che aveva colpito di mano il pallone in area.

Sul tema si è espresso nel post partita il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, che è stato incalzato di domande su quanto accaduto dallo studio della Rai. Proprio l'allenatore rossonero era andato faccia a faccia con il direttore di gara prima della revisione al VAR, venendo anche espulso. Ma ha negato di aver messo pressione al fischietto rispondendo a tono al giornalista Alberto Rimedio, che gli aveva chiesto se non fosse il caso di "dare un po’ di serenità in più agli arbitri, evitando di mettere troppa pressione".

Questa la risposta di Allegri: "Se voi parlate sempre degli arbitri, incominciate voi a togliere la pressione dagli arbitri. Parliamo della partita e invece sono già state fatte tre domande sull’arbitro. Noi sbagliamo, noi sbagliamo. Questo è un episodio, il prossimo è un altro episodio. Sono sempre episodi. Non ho offeso nessuno, anzi sono pure andato a complimentarmi alla fine perché in quel momento ha gestito tutto molto bene. Lui, poverino, si è solo trovato lì in mezzo, ma è stato bravo a prendere la scelta giusta".