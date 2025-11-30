PRIMAVERA | Atalanta - Lazio 2-0: terzo ko di fila per Punzi
È una crisi senza fine quella della Lazio Primavera, che cade anche sul campo dell’Atalanta e sprofonda ancora di più in classifica. A decidere la sfida sono le reti di Baldo e Cakolli, che permettono alla Dea di vincere condannando la squadra di Punzi al terzultimo posto, in zona playout. Per la Lazio si tratta del quinto ko nelle ultime cinque gare e della sesta gara consecutiva senza vittorie.
Primavera 1 | 13ª giornata
Domenica 30 novembre 2025, ore 11:00
Centro Sportivo Bortolotti, Zingonia (BG)
ATALANTA: Zanchi, Maffessoli, Ramaj, Mencaraglia, Baldo (82' Galafassi), Valdivia, Gasparello (46' Artesani), Isoa, Aliprandi (82' Parmiggiani), Percassi (67' Arrigoni), Camara (46' Cakolli). A disp: Anelli, Rinaldi, Mungari, Bono, Michieletto, Muoisse. All: Bosi.
LAZIO (3-5-2): Bosi; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli (63' Santagostino), Pinelli (63' Curzi), Farcomeni (88' Iorio), Trifelli (52' Cuzzarella); Sulejmani, Sana Fernandes (63' Serra). A disp.: Pannozzo, Ciucci, Milillo, Marinaj, Shpuza, Carbone. All.: Punzi.
Arbitro: Bortolussi (sez. Nichelino)
Assistenti: Li Vigni - Chimenti
Marcatori: Baldo (54', A), Cakolli (60', A).
Ammoniti: Gasparello (A), Percassi (A), Farcomeni (L).
Espulsi: /
Recupero: 1', 4'.
SECONDO TEMPO
90'+4' - Triplice fischio! L'Atalanta supera 2-0 la Lazio Primavera.
90' - Concessi quattro minuti di recupero.
88' - Ultima sostituzione anche per Punzi: Iorio prende il posto di Farcomeni.
82' - Ultimi due cambi per nei padroni di casa: fuori Baldo e Aliprandi, dentro Galafassi e Parmiggiani.
79' - Incredibile errore di Cakolli che salta Bosi e spedisce fuori a porta vuota. Si resta sul 2-0.
73' - Bosi dice di no ad Arrigoni e tiene ancora a galla la Lazio.
71' - Cakolli sfiora la doppietta, ma un grande intervento di Bosi nega il 3-0 alla Dea.
67' - Cambia anche l'Atalanta: fuori Percassi, dentro Arrigoni.
63' - Triplice cambio per Punzi: il rientrante Serra, Curzi e Santagostino prendono il posto di Sana Fernandes, Pinelli e Gelli.
61' - Ammonito Farcomeni per proteste.
60' - Raddoppia la Dea. Baldo risulta ancora protagonista, bucando la difesa biancoceleste e involandosi verso la porta. A tu per tu con Bosi, l'attaccante serve Cakolli, che a porta vuota spinge in rete il tap-in valido che vale il 2-0.
54' - Atalanta in vantaggio. Contropiede letale della Dea, concluso nel migliore dei modi da Baldo che, penetrato in area, è rientrato sul destro scaricando all'angolino alla sinistra di Bosi.
53' - Un interessante cross di Ferrari viene deviato da Maffessoli che, anticipando Sulejmani, sfiora l'autogol e mette in angolo.
52' - Primo cambio per la Lazio: Cuzzarella prende il posto di Trifelli.
46' - Doppio cambio nell'Atalanta: dentro Artesani e Cakolli al posto di Gasparello e Camara.
46' - Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+2' - Le squadre tornano negli spogliatoi, risultato fermo sullo 0-0 all'intervallo.
45'+1' - Gran botta dal limite di Baldo, Bosi si tuffa e respinge.
45' - Un minuto di recupero
45' - Ferrari prova la battuta su calcio di punizione, ma il suo tiro esce debole ed è facile da controllare per Zanchi.
44' - Percassi arriva in ritardo su Sana Fernandes al limite dell'area, ammonito anche lui.
32' - Bel guizzo di San Fernandes che supera Gasparello e viene steso. L'arbitro estrae il primo giallo della partita.
30' - Gara spezzettata, poche occasioni reali da entrambe le parti.
22' - l'Atalanta prova ad affacciarsi in avanti, ma la retroguardia biancoceleste fa buona guardia.
19' - Altra chance per la Lazio, con Gelli che, al termine di un'azione insistita, tenta la girata al volo. Bosi blocca senza problemi.
11' - Ferrari lascia partire un cross dalla destra, che attraversa l'area e arriva sul secondo palo dalle parti di Farcomeni. Il centrocampista prova la girata che termina alta.
3' - Che chance per Ferrari! Un difensore della Dea buca l'intervento, permettendo all'esterno di calciare quasi indisturbato verso la porta da pochi passi. Il destro incrociato, però, termina largo di poco.
1' - Inizia la sfida.
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Atalanta - Lazio Primavera, gara valida per la tredicesima giornata di campionato. Orfana degli squalificati Calvani e Munoz, la squadra di Punzi vuole uscire dalla crisi, andando alla ricerca di un successo che manca da sei partite per allontanarsi dalla zona playout. Di fronte c'è la Dea, una delle squadre più in forma della categoria grazie ai 21 punti fin qui totalizzati. Appuntamento alle ore 11:00 per il calcio d'inizio.