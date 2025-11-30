Lazio Primavera, test contro l'Atalanta: in palio punti salvezza
RASSEGNA STAMPA - Lazio Primavera alla ricerca di punti salvezza. È questo ciò che dice la classifica dopo quasi un terzo di campionato. I biancocelesti oggi fanno visita all'Atalanta (ore 11.00).
Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate per i biancocelesti, scivolati così al diciassettesimo posto a causa della contemporanea vittoria del Napoli sul campo del Parma. I baby di Punzi hanno disputato una partita in meno, ma in questo momento disputerebbero il playout col Cagliari.
Va invertito il trend, non sarà facile in trasferta, riporta Corriere dello Sport: l'Atalanta è in piena corsa playoff e la Lazio si presenta alla sfida senza Calvani e Munoz, entrambi squalificati per i rossi rimediati al Fersini nell'ultimo match col Verona. Col ribaltone nella ripresa, la gara ha certificato la crisi.