Lazio | Sarri e la stoccata alla società: cosa chiede il mister
Nella lunga intervista a Dazn, Sarri ha parlato anche di ciò che si augura per il futuro da allenatore della Lazio: ecco la risposta del tecnico.
28.11.2025 13:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Nel corso della lunga intervista concessa a Dazn, Maurizio Sarri ha parlato anche di ciò che si augura per il futuro da allenatore della Lazio. Dopo essersi espresso su quanto ancora la diverta il calcio, seppur con determinati presupposti, non ha nascosto la propria soddisfazione per il gruppo attuale e per il lavoro che sta portando avanti.
"Io voglio tornare a casa pensando che bell'allenamento che abbiamo fatto. Abbiamo dei limiti, ma i ragazzi si stanno impegnando tanto". E ancora: "Cosa mi auguro per il futuro? Sarebbe bello riuscire a creare una base di calciatori che con due o tre innesti possa farti arrivare a un livello sopra rispetto a quello dove siamo. La speranza è che tutte le componenti ci diano una mano".
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.