Milan-Lazio, i convocati di Sarri: la scelta su Taty e Dele

Alla vigilia della partita contro il Milan, sul sito ufficiale della Lazio è stato pubblicato l'elenco dei giocatori convocati da mister Sarri.
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani in trasferta contro il Milan (ore 20:45). Di seguto l'elenco completo pubblicato su sslazio.it: 

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.