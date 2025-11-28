Milan-Lazio, i convocati di Sarri: la scelta su Taty e Dele
Alla vigilia della partita contro il Milan, sul sito ufficiale della Lazio è stato pubblicato l'elenco dei giocatori convocati da mister Sarri.
28.11.2025 13:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani in trasferta contro il Milan (ore 20:45). Di seguto l'elenco completo pubblicato su sslazio.it:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.