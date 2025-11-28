Lazio, Zaccagni mette il Milan nel mirino: l'obiettivo del capitano
RASSEGNA STAMPA - San Siro evoca dolci ricordi per Mattia Zaccagni. Proprio il capitano della Lazio 271 giorni fa sbloccava il match contro il Milan in una delle gare più cardiopalma della stagione culminato con il successo dei biancocelesti grazie al rigore trasformato da Pedro al minuto 88.
Un successo importantissimo considerando che è solo il terzo dal 1989, dato che lascia intuire la difficoltà di mettere a segno due vittorie di fila in casa dei rossoneri.
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, però, Zaccagni vuole fare la differenza sfruttando i bei ricordi di San Siro: il gol contro i rossoneri nella scorsa stagione lo fece arrivare in doppia cifra per la seconda volta in carriera dopo quella del 2022/2023 sempre con Sarri in panchina. L'obiettivo, adesso, è mettere ancora la sua firma e dimostrare ancora una volta la sua leadership.
