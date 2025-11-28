Calciomercato Lazio | Sarri non cambia idea: il punto sulle uscite

Sarri ha dato l'ok per Ilic, aspetta sempre Insigne a braccia aperte ma ha anche le idee chiare su chi non può far parte del progetto

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Ilic e Noslin hanno dato l’ok al trasferimento, si attende solamente quello del club granata per far entrare nel vivo la trattativa. Ma la mezzala non è la sola richiesta di Sarri. Il serbo, a tal proposito, è tra i prescelti ma il tecnico vuole anche un vice Zaccagni. E qui, il nome è uno solo: Lorenzo Insigne.

L’ex Napoli è il preferito del tecnico, il suo nome è in orbita la Lazio da questa estate e la questione si è trasformata in un tormentone a tratti telenovela. Il giocatore si allena da solo da mesi e aspetta solo il “sì” di Lotito. È in stand-by. Il tecnico ha dato il via libera da luglio, ma la società tergiversa e prende tempo. Ma alla fine, si legge sul Corriere dello Sport, la sensazione è che accontenterà il toscano.

Per quanto riguarda le uscite, Sarri ha messo sulla lista - oltre a Noslin - Belahyane che è in bilico e Dele-Bashiru nonostante il reintegro. Si vedrà se arriveranno offerte per Tavares. Aspetta il via per andare, Mandas. Il Wolverhampton aveva preannunciato un’offerta a giugno, ma i blocchi di mercato hanno impedito alla Lazio di cederlo. Dopo l’infortunio di Suzuki, il Parma ha provato a fare un sondaggio ma la richiesta era in prestito. Il patron bianococeleste vorrebbe vendere il portiere a titolo definitivo per incassare soldi e centrare una plusvalenza.

