Lazio, Renzetti può arrivare in alto: Menicucci punta su di lui
Intervistato da Tuttosport, il direttore sportivo del BRA Ettore Menicucci ha parlato di Davide Renzetti, portiere in prestito dalla Lazio.
27.11.2025 16:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - In un'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport, il direttore sportivo del BRA Ettore Menicucci, squadra di Serie C, ha parlato delle problematiche del club e del potenziale di alcuni calciatori presenti in rosa.
Tra questi c'è anche Davide Renzetti, giovane portiere classe 2006 di proprietà della Lazio che si sta facendo le ossa in prestito proprio al BRA.
Il calciatore si sta mettendo in evidenzia e Menicucci non ha dubbi sul fatto che avrà in futuro di successo. Ecco di seguito le sue parole:
“Ha tutto per fare un carriera ai massimi livelli, anche se non è l’unico tra i nostri giocatori meritevoli di essere attenzionati da club importanti”.
Simone Locusta
