Lazio, situazione giocatori in Coppa d'Africa: l'analisi di Cardone
Intervenuto ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha analizzato in breve la situazione dei giocatori della Lazio che dovranno partire per la Coppa d'Africa, Dele-Bashiru e Dia.
"Credo che i giocatori impegnati in Coppa d’Africa possano partecipare anche a Parma-Lazio; mancano comunque poche partite, quindi le riflessione su Dele-Bashiru sono in corso. Senza Rovella e Cataldi rischi di andare a San Siro con in panchina solo Belahyane".
"Blocco, tifosi in protesta e campo: sono questi i tre temi da trattare al momento. La Lazio squadra ha fatto 15 punti nelle ultime 8 partire, sta lì, combatte: ripeto, se non si fa male qualche altro giocatore, credo che l’aspetto campo vada analizzato. Non si può non parlarne”.
