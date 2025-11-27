Italia, i fischi alla Nazionale non vanno giù a Buffon: le parole
Ospite degli studi di Dazn il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon è tornato a parlare del momento degli azzurri e, in particolare, dei fischi riservati alla squadra soprattutto durante la gara contro la Moldavia.
“Non ho mai visto una Nazionale al 55’ iniziare a essere insultata e contestata. È un qualcosa che non ho mai visto, mi sono vergognato perché puoi fischiarla al 90' ma non a metà partita”.
“Una Nazionale, anche se dovesse arrivare al Mondiale, viene contaminata da una cosa come questa. Tutti vogliamo rivivere certe emozioni, prima però dobbiamo predisporci a viverle”.
