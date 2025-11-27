Italia, i fischi alla Nazionale non vanno giù a Buffon: le parole

Le parole del capo delegazione della Nazionale Buffon è tornato a parlare dei fischi ricevuti dall'Italia negli ultimi impegni
27.11.2025 12:05 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Ospite degli studi di Dazn il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon è tornato a parlare del momento degli azzurri e, in particolare, dei fischi riservati alla squadra soprattutto durante la gara contro la Moldavia.

Non ho mai visto una Nazionale al 55’ iniziare a essere insultata e contestata.  È un qualcosa che non ho mai visto, mi sono vergognato perché puoi fischiarla al 90' ma non a metà partita”.

“Una Nazionale, anche se dovesse arrivare al Mondiale, viene contaminata da una cosa come questa. Tutti vogliamo rivivere certe emozioni, prima però dobbiamo predisporci a viverle”.

