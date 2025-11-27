Roma, Zago torna sullo sputo a Simeone nel derby: il ricordo

Antonio Carlos Zago ha ricordato lo sputo rivolto a Simeone in un passato derby tra Roma e Lazio, dicendosi pentito per il brutto gesto commesso.

RASSEGNA STAMPA - L'ex difensore della Roma Antonio Carlos Zago ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, nella quale ha avuto modo di ripercorrere la sua esperienza in giallorosso. Il brasiliano, tra le altre cose, è tornato su un brutto episodio risalente a un derby del 1999, quando a seguito di un litigio avvenuto con Simeone, rivolse uno sputo all'indirizzo del centrocampista biancoceleste.

Sul gesto avvenuto nella stracittadina ha detto: "Lui provocava e se la stava prendendo con Marcos Assuncao. Io per natura correvo sempre a difendere i compagni, è nato un litigio e ho fatto una cosa che non mi appartiene. So che i tifosi ancora ricordano quello sputo come un ricordo bello, ma per me non è così".

Zago ha poi aggiunto: "Se mi sono pentito? Assolutamente sì, è stato un brutto gesto. All'epoca dissi che lo avrei rifatto, ma oggi non è così, anche se l'istinto a volte ti porta a fare cose che non vorresti. Mi è successo altre volte, ma chi mi conosce sa che che persona sono".

Il brasiliano, inoltre, ha ricordato lo scudetto vinto dalla Lazio, sottolineando la spinta che diede alla sua Roma per arrivare a vincere il tricolore l'anno successivo: "Lo scudetto della Lazio dell'anno prima non l'avevamo digerito, volevamo subito far tornare il sorriso ai nostri tifosi. Quello ci ha dato una spinta in più.