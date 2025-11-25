Lazio, le condizioni di Cataldi: il comunicato del club

25.11.2025
Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso note le condizioni di Danilo Cataldi, che si è infortunato nell'ultima gara contro il Lecce. Di seguito la nota della società biancoceleste. 

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Danilo Cataldi ha riportato una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro. 

L’atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni".

