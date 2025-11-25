Lazio, le condizioni di Cataldi: il comunicato del club
Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto le condizioni di Danilo Cataldi, che si è infortunato nell'ultima gara contro il Lecce.
25.11.2025 21:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Danilo Cataldi ha riportato una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro.
L’atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni".
