Atletico Madrid, Simeone parla di futuro: in quale club si vede

L'Atletico Madrid è l'avversario dell'Inter in Champions League. La sfida, valida per la quinta giornata del torneo, è in programma mercoledì 26 novembre alle 21 al Metropolitano.

Simeone, in conferenza stampa, ha riconosciuto le qualità dei nerazzurri: "Loro sono una squadra che gioca molto bene, hanno personalità e uno schema offensivo molto chiaro. La loro rosa è incredibile. I loro numeri in Champions League parlano da soli". Proseguendo, ha spiegato l'importanza del match per il suo gruppo: "Siamo in una fase ascendente, dovremo migliorare in diversi ambiti e lo sappiamo. Ci stiamo lavorando. Come sempre avremo bisogno dei nostri tifosi, sono la chiave dei successi in casa. Sanno di essere una forza trainante e non vediamo l'ora di averli con noi".

Infine, parlando di futuro ha rivelato: "Se penso mai di arrivare ad allenare l'Inter? Sì, nella mia carriera da allenatore mi immagino un giorno sulla panchina dell'Inter".

