Clamoroso Milan, l’Inter ci prova per Maignan a zero: i dettagli
Altro derby di mercato. L’ennesimo degli ultimi anni. Ancora Inter contro Milan, in corsa per lo stesso giocatore. In questo caso c’è un rinnovo di mezzo, una sorta di Calhanoglu bis. I rossoneri devono correre ai ripari e difendersi dall’assalto nerazzurro.
Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, il club di Marotta starebbe pensando al clamoroso scippo. L’idea è quella di ingaggiare Mike Maignan a parametro zero, visto il contratto in scadenza a giugno. La sua richiesta per il rinnovo è di 5,5 milioni di euro di ingaggio, troppi per Furlani.
Per questo ora l’Inter guarda interessata e studia il colpo a quarantotto ore dal derby vinto dai rossoneri grazie proprio a una parata del portiere francese, che ha fermato il rigore di Calhanoglu (altro ex) e mantenuto il vantaggio di Pulisic. La scelta dell’Inter è dettata anche dal gol subito dall’attaccante statunitense, dove Sommer, attuale portiere nerazzurro, è stato tutt’altro che perfetto.