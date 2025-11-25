Lazio, Rambaudi approva lo scambio Noslin - Ilic: l'intervento

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina i microfoni di Radiosei per parlare del Milan, prossimo avversario dei biancocelesti e reduce dalla vittoria nel derby di Milano contro l'Inter, ma anche di mercato. Ecco di seguito le sue parole:

CATALDI E VECINO - “A me non è dispiaciuto Vecino domenica ma si giocava contro il Lecce, è entrato nel secondo tempo; è un giocatore intelligente. Se Cataldi non dovesse farcela sabato dovrai fare una altro tipo di partita, con Vecino hai più palleggio e deve applicarsi di più nella fase di non possesso, anche se non ce l’ha nelle corde".

PROSSIMI AVVERSARI - "Il Milan è una bella squadra, ha dei limiti dietro; il non prendere gol con l’Inter è stato solo casuale".

SCAMBIO NOSLIN - ILIC - "In alcune partite lo puoi mettere, quando la squadra avversaria lascia la profondità può fare bene. Sicuramente può essere un’opzione e il gol può dargli energie. Tutto sta ad inquadrare le sue caratteristiche. Scambio Noslin-Ilic? Lo farei”.