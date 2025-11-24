Lazio, Noslin esulta sui social: il messaggio ai tifosi - FT

Noslin festeggia anche sui social per il gol realizzato contro il Lecce. Lo ha fatto pubblicando un post all'indomani della vittoria contro i salentini
Noslin è stato protagonista, insieme a Guendouzi, della vittoria della Lazio contro il Lecce. L'olandese ha realizzato il secondo gol, quello del 2-0 che ha definitivamente chiuso i giochi al 95° minuto, in pieno recupero. 

Immaginava la sua corsa sotto la Nord probabilmente diversa, con di fronte a sé una marea di tifosi biancocelesti. Ha festeggiato con i pochi presenti e si è goduto l'abbraccio dei compagni. L'attaccante, all'indomani del successo, ha voluto condividere la propria gioia anche sui social pubblicando un post. 

Un carosello di scatti accompagnato dal messaggio: "Potrei doverti far affrontare qualcosa che non vorresti affrontare, così potrai essere pronto per quello che stai per affrontare". 

