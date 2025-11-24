Lazio, la crescita della squadra e il lavoro di Sarri: parla Santi

Le parole di Alberto Santi che ha analizzato la vittoria della Lazio e, in generale, la crescita della squadra di Sarri

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Alberto Santi di Dazn ha analizzato il successo della Lazio che, all'Olimpico, si è imposta per 2-0 sul Lecce con le reti di Guendouzi e Noslin: "Ieri nella Lazio c’è stata velocità di manovra, spaziature e qualità di passaggio".

"Partita contro il Lecce totalmente presa in mano, l’unico difetto è stato quello di non chiuderla prima. È stata la conferma di una lenta ma costante crescita da parte della squadra di Sarri. Lui ha fatto riferimento al suo primo Napoli dal punto di vista del gioco, paragone un po’ eccessivo, ma è chiaro che sti vedendo delle basi per fare qualcosa di simile anche se con giocatori diversi. La Lazio ha bisogno di cavalcare ogni singolo sintomo positivo in una stagione come questa. Continuando così, non è così impossibile pensare alla possibilità di guadagnare in posto in Europa a fine stagione. C’è ancora tanta strada da fare e tanto tempo a disposizione, magari il mercato può diventare un fattore. Non va dimenticato che la Lazio continua a giocare senza giocatori essenziali come Rovella e Castellanos, per fare due nomi".

"Il lavoro di Sarri? È uno dei migliori allenatori del nostro campionato. Sembra un Sarri più morbido. Sempre il solito martello, ma anche con una predisposizione a trovare elemente positivi. Sta costruendo passo dopo passo con l’obiettivo di riavere la sua Lazio. La crescita è evidente, inizia a dirlo anche la classifica".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.