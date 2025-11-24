Lazio, Zaccagni festeggia il successo: il post social - FT
Il capitano della Lazio ha festeggiato sui social all'indomani del successo dei biancocelesti che si sono imposti sul Lecce
24.11.2025 10:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Bella e importante vittoria quella conquistata dalla Lazio che, all'Olimpico, batte per 2-0 il Lecce grazie alle reti di Guendouzi e Noslin nel finale.
Una prestazione importante quella della squadra di Sarri che ha sempre mantenuto il pallino del gioco ed è stata anche sfortunata in alcune occasioni, come il doppio palo colpito prima da Guendo e poi da Zaccagni.
Proprio il capitano della Lazio ha festeggiato la vittoria sui social con una serie di scatti e questa farse: "Quello che volevamo, 3 punti e una prestazione di alto livello!".
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide