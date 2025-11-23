Spostare il campionato per l'Italia: Sarri dice 'no'. Le parole
Alle spalle la Nazionale anche se il pensiero del playoff che l'Italia dovrà giocare a marzo sta facendo considerare l'idea di far spostare una giornata di campionato per permettere agli azzurri di prepararsi al meglio per la gara.
Sulla questione ha detto la sua anche mister Sarri in conferenza stampa: "Ci si pensa ora? Se si fa una cosa così, una nostra squadra che fa in semifinale o finale di una coppa europea può chiedere lo stesso. Andava programmato tutto in tempi non sospetti".
"Un calendario zeppo di partite può creare problemi a quelli che hanno le coppe in ballo. Sarebbe un qualcosa che può creare un presupposto a cui si possono appigliare in tanti. Dobbiamo fare la semifinale con l'Irlanda del Nord e la finale con una tra Galles e Macedonia? Se andiamo fuori è giusto che andiamo fuori".
