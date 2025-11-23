Lazio, come stanno Gila e Cataldi? Le parole di Sarri
23.11.2025 21:29 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Gila e Cataldi sono entrambi usciti per problemi fisici e in conferenza stampa Sarri, tra le altre cose, ha chiarito anche le sue condizioni. Queste le parole del tecnico: "Secondo il primo accertamento nello spogliatoio sembrano due affaticamenti. A Cataldi gli si stava indurendo il polpaccio, per questo è uscito subito all'intervallo senza provare per non perdere lo slot; Gila ha avuto la stessa sensazione, ovvero quella di un adduttore sempre più contratto. Speriamo siano due affaticamenti".
