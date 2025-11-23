Lazio, ecco Flaminia: l'esordio della nuova aquila all'Olimpico
Il 23 novembre segna un nuovo inizio in casa Lazio. Allo stadio Olimpico, prima del fischio d’inizio della sfida contro il Lecce, i tifosi hanno infatti potuto vedere per la prima volta la nuova aquila, Flaminia, che tornerà a volare delle prossime gare che i biancocelesti giocheranno in casa.
Insieme al suo falconiere Giacomo Garruto Flaminia, questo il nome scelto dai tifosi, ha fatto il suo ingresso sul prato verde dell’Olimpico raccogliendo gli applausi dei tifosi presenti: “Oggi è tornato il nostro simbolo il simbolo che da 125 anni vola alto sopra tutto e tutti, il simbolo della nostra amata Lazio e emblema dell’Impero Romano. Il nostro caloroso benvenuto, per la prima volta scende in campo qui allo stadio Olimpico di Roma Flaminia”, queste le parole utilizzate dallo speaker per presentarla.
Ora per Flaminia inizierà un periodo di adattamento, così come accaduto anche ad Olympia, per iniziare anche con tutti i tifosi presenti sugli spalti.
