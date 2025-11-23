IL TABELLINO di Lazio Women - Inter 0-2

Il tabellino della sfida tra Lazio Women e Inter, valida per la settimana giornata di Serie A Femminile
Serie A Women Athora | 7ª giornata

Domenica 23 novembre 2025, ore 12:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - INTER 0-2

Marcatrice: 55', 61' Wullaert

LAZIO (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Mancuso, D`Auria, Oliviero (73' Ashworth-Clifford); Castiello, Benoit (65' Le Bihan), Goldoni (65'  Monnecchi), Martin (83' Martin); Karczewska (83' Visentin), Piemonte;

A disp.: Karresmaa, Mesjasz..

All.: Gianluca Procopio

INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andrés Merlo, Csiszar (85' Detruyer), Santi, viljhalmsdottir, Glionna, Magull (86' Van Dijk), Wullaert.

A disp.: Piazza, Belli, Pleidrup, Tomasevic, Giudici, Bartoli, Consolini.

All.: Gianpiero Piovani

Arbitro: Carlo Esposito (sez. Napoli) ; Assistenti: Luca Chianese - Nicola Monaco ; IV Ufficiale: Cosimo Papi; Operatore FVS: Giampaolo Jorgji 

NOTE. Ammonite: 37' Milinkovic (I), 48' Glionna (I), 54' Benoit (L), 58' Mancuso (L), 73' Castiello (L).

Recupero: 1' p.t.; 5' s.t.

