IL TABELLINO di Udinese - Lazio 1-1
Serie A Enilive | 17ª giornata
Sabato 27 dicembre 2025, ore 18:00
Bluenergy Stadium, Udine
UDINESE-LAZIO 1-1
Marcatori: 80` Vecino (L), 90'+5' Davis (U)
UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (87` Miller), Solet; Zanoli (87` Palma), Piotrowski, Karlstrom (87` Buksa), Ekkelenkamp, Bertola (66` Kamara); Zaniolo, Davis.
A disp.: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Buksa, Ehizibue, Camara.
All.: Kosta Runjaić
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (88` Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (88` Lazzari); Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri (81` Isaksen), Noslin (74` Castellanos), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Nuno Tavares, Farcomeni, Pedro, Sana Fernandes.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Andrea Clombo (sez. Como); Assistenti: Baccini - Fontemurato; IV ufficiale: Ayroldi; VAR: Gariglio; AVAR: Chiffi
NOTE. Ammoniti: 13` Zaniolo (U), 14` Cataldi (L), 40` Cancellieri (L), 51` Kabasele (U), 77` Karlstrom (U), 84` Pellegrini (L), 89` Vecino (L)
Recupero: 2` pt, 5` st.