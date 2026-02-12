Nations League, sorteggiati i gironi: Italia con Francia, Belgio e Turchia
Sorteggiato il girone dell'Italia in Nations League: l'urna di Bruxelles ha riservato agli azzurri lo stesso raggruppamento della Francia, finalista sconfitta dal Portogallo campione nell'ultima edizione, del Belgio e della Turchia del ct italiano Vincenzo Montella. Di seguito il girone degli azzurri.
Lega A
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Di seguito tutte le leghe di Nations League.
Lega A
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
Lega B
Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia
Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo
Lega C
Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra
Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta
Lega D
Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra
Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein