Rovella: "La stagione 2019/20? La Lazio poteva vincere lo Scudetto..."
Nell'intervista concessa a Lazio Style Channel, Nicolò Rovella ha toccato diversi temi legati alla Lazio e alla sua esperienza in biancoceleste. In particolare è tornato anche sulla stagione 2019/20, che ha vissuto con la maglia del Genoa, parlando della lotta al titolo dell'allora squadra di Inzaghi. Di seguito le sue parole.
"La stagione 2019/20? Il Covid quell'anno ha influito tanto sull'esito del campionato. La Lazio era uno squadrone, aveva trovato l'alchimia giusta con mister Inzaghi, oltre a dei giocatori forti. Purtroppo poi non ce l'ha fatta (a vincere lo Scudetto, ndr.), ma se il campionato fosse continuato regolarmente c'erano buone possibilità. Spero di viverlo anch'io, non la fine (ride, ndr.), ma una possibile lotta per il titolo con la maglia della Lazio".