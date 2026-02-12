Lazio, Rovella: "Adoro le bandiere allo stadio. E il coro più bello..."
12.02.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Nell'intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club, Nicolò Rovella ha rivelato il suo coro più bello dei tifosi della Lazio rivelando anche il suo amore per le bandiere biancocelesti. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Il coro più bello? Da subito mi è venuto spontaneo cantare 'La Lazio mia', ma perché ci sono legato dall'inizio. Ma ce ne sono tanti. A me piacciono soprattutto le bandiere, mi piace guardarle prima della partita quando arrivo allo stadio, quelle che ci stanno in Curva e in Tevere".
