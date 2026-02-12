Lazio, Cancellieri esulta per il passaggio del turno: "Avanti!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gruppo Lazio è in festa, è riuscito a compattarsi e a espugnare il Dall'Ara. Il peso del rigore di Taylor era noto a tutti, l'olandese ha decretato il passaggio del turno alla fase successiva: ora Sarri e i suoi ci credono, vogliono arrivare fino in fondo.

I calciatori biancocelesti sono in estasi, nessuno escluso. L'esterno Matteo Cancellieri, subentrato nel secondo tempo al posto di Gustav Isaksen, ha esultato per la vittoria anche sui social, postando sulle sue storie il risultato e un "Avanti" tutto biancoceleste.