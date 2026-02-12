Lazio, cos'è la Newco? La società di Lotito che gestirà il Flaminio

RASSEGNA STAMPA - Nell'edizione odierna del Messaggero è stata condotta un'approfondita analisi sul progetto presentato dalla Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Un'analisi all'interno della quale si parla di tempistiche, spese, ricavi, dell'iter burocratico che seguirà la consegna dei documenti, ma anche della Newco.

LA NEWCO E LA LAZIO - La società che dovrà gestire il nuovo impianto. Stando a quanto scrive il quotidiano, infatti, il presidente biancoceleste avrebbe intenzione di creare una nuova società che si prenderà cura dell'amministrazione dell'iter e della gestione dell'impianto. Società alla quale la Lazio dovrà anche riconoscere di 4,5 milioni di euro per l'affitto dell'impianto. Un canone che, però, avrà durata di soli 15 anni e alla quale seguirà, per altri 12, un versamento annuo della stessa Newco nelle casse della Lazio di 5,57 milioni di euro per le royalties. Arrivando così al 2057.

INCASSI - Sarà la stessa Newco, segnala il Messaggero, a gestire i primi incassi dall'impianto, per una stima di 34,14 milioni di euro, così divisi: 4,5 per il già citato affitto dalla Lazio, 15,9 dall'hospitality, 2 da bar e ristoranti, 3,26 dai naming rights, 3,57 dai concerti, (e altro).

CLICCA QUI PER L'ANALISI COMPLETA