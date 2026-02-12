Lazio, Cardone: "Ferguson-Dele da rosso. Semifinale? Ce la giochiamo"
Nel consueto intervento a Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha analizzato la vittoria della Lazio che, ai calci di rigore, ha battuto il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia.
"Il gesto di Noslin dopo il gol? Credo ce l’avesse più con noi della stampa, perché il tifoso della Lazio abbraccia i suoi calciatori quindi non può essere un messaggio rivolto ai sostenitori".
"Ora due semifinali molto interessanti, alla nostra dovremo capire come ci si arriverà. Ieri ero preoccupato perché alla Lazio mancavano diversi giocatori, Zaccagni è importantissimo, non c’era neanche Basic nonostante poi Dele-Bashiru abbia fatto bene. Contatto Ferguson-Dele? Per me era rosso, fa leva con il braccio mentre il biancoceleste è in velocità. Comunque, se recuperiamo, possiamo giocarcela questa semifinale".
