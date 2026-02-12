Lazio, Lotito al rigore di Taylor: occhi chiusi e poi l'esultanza - VIDEO
12.02.2026 13:45 di Simone Locusta
Il rigore calciato da Taylor è durato pochi secondi, ma sembravano minuti. L'attesa, il gol, poi la realizzazione: la Lazio si assicura l'accesso alla semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma non senza faticare.
Anche il presidente Claudio Lotito sembra abbia vissuto con moderata sofferenza gli attimi finali della gara. Sportmediaset ha pubblicato sui propri profili social una sorta di Lotito-Cam, con il presidente inquadrato nel momento del rigore decisivo. Prima la tensione, gli occhi chiusi nell'attesa che il rigore venisse calciato, poi l'esultanza con i suoi collaboratori. Di seguito il video.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.