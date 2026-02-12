Lazio, la protesta spaventa Forza Italia: Lotito diventa "un problema"?

RASSEGNA STAMPA - La spaccatura tra Lotito e la tifoseria della Lazio è ormai insanabile. Siamo ad un punto di non ritorno. Il popolo biancoceleste si è compattato per un solo obiettivo: quello di portare a un cambio di proprietà. Al punto che anche le parole di Rosario Fiorello, estraneo al calcio ma comunque personalità illustre, hanno dato speranza di una svolta imminente. Lo Stadio Olimpico, dopo esser stato svuotato contro il Genoa, sarà un deserto anche nel big match contro l'Atalanta.

FIRME ILLUSTRI NELLA PETIZIONE - Nel frattempo, si riempie di firme, invece, la petizione portata avanti da Alberto Ciapparoni e da Federico Marconi. Una lettera rivolta direttamente al presidente Lotito, in cui si chiede di passare la mano per il bene della Lazio, che ha superato le 40.000 sottoscrizioni. Tra questi ci sono anche firme di personalità illustri come il secondo di Elon Musk, ma anche Alessandro Di Battista e, come riporta Il Fatto Quotidiano, anche il capo ufficio stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Fabrizio Alfano.

FORZA ITALIA 'TEME' I LAZIALI? - La protesta dei laziali entra anche nel mondo della politica. Va oltre il faceto, diventa serio. I tifosi biancocelesti 'minaccio' Forza Italia di far venir meno i propri voti. Ed è un movimento che si sta facendo sentire anche all'interno del partito. Non è più un tema da bar, da stadio o limitato all'ambiente biancoceleste. Il movimento dei tifosi della Lazio ha preso piede anche a livello nazionale e, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, a confermarlo sono anche le parole di un veterano di Forza Italia che ai taccuini del quotidiano ha detto: "Lei mi chiede se Lotito è un problema per il partito? Tenga conto che da mesi i nostri social sono invasi da commenti di tifosi laziali. Invocano le sue dimissioni".

E ALLE URNE... - Una frase che lascia trapelare l'insoddisfazione del partito di maggioranza nei confronti del Senatore. Ma anche il timore che FI possa pagare alle urne la protesta dei laziali, seri e convinti nello scegliere di non votare il partito nelle prossime tornate elettorali pur di spingerlo a un cambiamento. Non è dato sapere se questo movimento darà realmente i suoi frutti, ma è utile scoprire che Forza Italia è ben conscia della forza dei tifosi laziali e delle possibili conseguenze di questa protesta.