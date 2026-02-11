Lazio, Gigot prosegue il suo recupero: ecco quando può tornare
RASSEGNA STAMPA - Gigot lavora a Formello. L'ha mostrato sul suo profilo Instagram, così come Zaccagni. Entrambi sono infortunati: il capitano punta a tornare nelle prossime settimane, magari già contro il Cagliari. Il recupero del francese, invece, è ancora imprecisato a livello di tempi. Come riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe rientrare tra fine febbraio o all’inizio di marzo.
Attualmente è in lista, è stato inserito a fine mercato perché si era liberato un posto. Non si allena con la squadra da luglio, ha fatto solo pochi giorni di ritiro a Formello, compresa la prima amichevole contro la Primavera. Da lì non si è più visto, perché a settembre si è operato alla caviglia. A gennaio non è stato possibile cederlo, la Lazio ci riproverà a giugno. Prima però dovrà tornare in campo.