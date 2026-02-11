Lazio, priorità alla Coppa Italia: Lotito fissa un premio in caso di trionfo
RASSEGNA STAMPA - La Coppa Italia per salvare la stagione. In un'annata fin qui poco felice, condizionata dal blocco del mercato in estate e da diversi momenti di tensione, per ultimi il caso Romagnoli e la decisione dei tifosi di disertare l'Olimpico per le gare casalinghe, la coppa nazionale può rappresentare l'ultimo obiettivo realmente raggiungibile dalla Lazio.
Vincendo al Dall'Ara contro il Bologna, la squadra di Sarri accederebbe alle semifinali contro l'Atalanta, andando, così, a tre partite dalla potenziale vittoria di un trofeo, con relativa qualificazione all'Europa League. Considerando quanto complicato sia, allo stato attuale, pensare di ottenere un piazzamento europeo dal campionato, il torneo a eliminazione diretta non può non essere un obiettivo prioritario a questo punto della stagione.
È dello stesso avviso anche il patron biancoceleste Claudio Lotito che, in un discorso tenuto a Lecce, ha ribadito alla squadra di dare tutto in questa competizione. Come riportato da Il Messaggero, a inizio stagione il presidente ha fissato circa 2 milioni di euro lordi come premio, mossa che attesta quanto, già in tempi non sospetti, si puntasse sulla Coppa Italia.