Flaminio, l'annuncio di Roma Capitale: "Ricevuta la documentazione della Lazio"
09.02.2026 16:00 di Andrea Castellano
NOTA DI ROMA CAPITALE
9 FEBBRAIO 2026, ROMA - Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto, tramite pec dalla S.S.Lazio, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare.
Andrea Castellano
