Lazio, Marocchi esagera: "Juve? Il pareggio è troppo poco!". Poi spiega...
09.02.2026 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Giancarlo Marocchi, al termine di Juventus-Lazio terminata con il risultato di 2-2, ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport sulla prova delle due squadre, cercando di inquadrare la prestazione migliore e più meritevole della vittoria. Alla fine la sua scelta è ricaduta sulla Juve.
"Poteva esserci anche il 3-0 per la Lazio che ha avuto una grande occasione con Dele-Bashiru, se poi vediamo la mole di gioco invece questo risultato sta strettissimo alla Juve perché ha fatto un buon primo tempo ed è finito 0-1 per la Lazio. Poi c’è stato lo 0-2 ma la Juventus ha sempre attaccato, ma alla fine ciò che conta è fare gol".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.